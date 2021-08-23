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1-я Брестская улица, дом 35, 2-й подъезд, 5-й этаж и 6-й этаж Звоните +7(495) 150 0342
Наши специалисты
Малыченко Татьяна Валентиновна
Главный врач терапевт, врач профпатолог, врач общей практики, врач эксперт, врач высшей категории. Стаж 30 лет
Арцис Игорь Михайлович
Врач высшей квалификационной категории. Психиатр, психотерапевт, сексолог, мануальный терапевт (включая метод Специфической Хиропрактики ) Стаж работы более 46 лет. Оказание помощи в разрешении внутриличностных и внеличностных конфликтов.
Кичук Ирина Викторовна
Врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Врач высшей категории, отличник здравоохранения, врач функциональной диагностики, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Стаж работы более 20 лет.
Гладун Ксения Викторовна
Невролог-эпилептолог. Медицинское сопровождение детей и взрослых, составление стратегии лечения, повышения качества жизни, помощь в принятии решений по вопросам реабилитации и раннего развития.
Еремина Алла Эдуардовна
Работала в ведущих клиниках Москвы: ДКЦ№1, НИИ пульмонологии. Стаж более 25 лет. Врач Функциональной диагностики Врач высшей категории.
Ерпылов Александр Анатольевич
Врач Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Нарколог, стаж 16 лет