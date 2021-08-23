Арцис Игорь Михайлович Врач высшей квалификационной категории. Психиатр, психотерапевт, сексолог, мануальный терапевт (включая метод Специфической Хиропрактики ) Стаж работы более 46 лет. Оказание помощи в разрешении внутриличностных и внеличностных конфликтов.