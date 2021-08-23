  • Адрес Москва, м Белорусская, 1-я Брестская ул., д. 35, 2-й п, 5 эт.
  • Телефон +7(499)455-50-78

Диагностика и консультации специалистов

Наши услуги

ЭЭГ
взрослым
и детям

2 000

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ЭЭГ
для
работы

2 000

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Занятия
с логопедом дефектологом

от 2500

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Занятия
с детским нейропсихологом

от 1600

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Холтер (суточное
мониторирование
ЭКГ)

4 000

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СМАД (суточное
мониторирование
АД)

4 000

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Профосмотры
Медкнижки
без очереди

от 1800

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Медицинские
справки

от 1000

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Обязательное
психиатрическое
освидетельствование

1 500

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Справка
для ГИБДД
форма 003 в/у

1 500 руб.

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Психиатр
психотерапевт
психолог

5 000

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Консультация
врача
Терапевта

2 500

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Оформление
больничного
листа

от 4 000

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Исследования и диагностика COVID-19

7 990

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Консультация
Офтальмолога
(окулиста)

3 000

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УЗИ
исследование

от 1000

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ДНК тесты
на
отцовство

от 8 500

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Предрейсовые
(послерейсовые)
осмотры

от 2500 мес/чел

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Справка
для охранников
форма 002 ЧО/у

2 500

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Справка
о группе
здоровья

2 000

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Справка
для посещения
бассейна

1 200

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Справка для ВУЗ
и трудоустройства
Форма 086/у

2 500

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Наш адрес

м. Белорусская (5 мин пешком)
1-я Брестская улица, дом 35, 2-й подъезд, 5-й этаж и 6-й этаж
Звоните +7(495) 150 0342

Наши специалисты

Малыченко Татьяна Валентиновна

Главный врач терапевт, врач профпатолог, врач общей практики, врач эксперт, врач высшей категории. Стаж 30 лет

Арцис Игорь Михайлович

Врач высшей квалификационной категории. Психиатр, психотерапевт, сексолог, мануальный терапевт (включая метод Специфической Хиропрактики ) Стаж работы более 46 лет. Оказание помощи в разрешении внутриличностных и внеличностных конфликтов.

Кичук Ирина Викторовна

Врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Врач высшей категории, отличник здравоохранения, врач функциональной диагностики, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Стаж работы более 20 лет.

Гладун Ксения Викторовна

Невролог-эпилептолог. Медицинское сопровождение детей и взрослых, составление стратегии лечения, повышения качества жизни, помощь в принятии решений по вопросам реабилитации и раннего развития.

Еремина Алла Эдуардовна

Работала в ведущих клиниках Москвы: ДКЦ№1, НИИ пульмонологии. Стаж более 25 лет. Врач Функциональной диагностики  Врач высшей категории.

Ерпылов Александр Анатольевич

Врач Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Нарколог, стаж 16 лет

Лицензии

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